Японские шторы

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Японские шторы

Сообщение inna8585v » 29 янв 2019, 11:42

Недавно въехали в новую квартиру Кое-что уже из мебели прикупили. Вот думаем в гостиной повесть японские шторы , которые увидел на этом сайте: https://alumdevelop.ru/solntsezashhitnye-sistemy/yaponskie-shtory/ Вроде смотрятся не плохо и цена доступная. В вы что можете посоветовать?
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xKristinaxBond
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 22 июл 2014, 00:23

Re: Японские шторы

Сообщение xKristinaxBond » 19 фев 2019, 03:01

inna8585v писал(а):Недавно въехали в новую квартиру Кое-что уже из мебели прикупили. Вот думаем в гостиной повесть японские шторы. Вроде смотрятся не плохо и цена доступная. В вы что можете посоветовать?


Ну что тут сказать... Дело вкуса... Как говорится - каждому свое и свое не каждому... Мы сделали ремонт в детской, и, когда дело дошло до выбора штор, вооружившись информацией http://natali.ua/life-style/67800/ остановили свой выбор на римских шторах в детскую комнату. Компактные, практичные, смотрятся эстетически привлекательно в интерьере, ребенку очень нравятся порхающие бабочки на шторках - что еще нужно? Заказывали в студия штор Аладжио, очень довольны.
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Японские шторы

Сообщение polpol » Сегодня, 05:09

Тонкую и легкую ткань дополнительно натягивают на каркас, чтобы не было складок, плотную просто утяжеляют снизу. Карнизы крепятся к потолку, стенам, полу, притолоке дверного проема. А как установить крепления для жалюзи посмотрите здесь http://delajsam.com/kak_ustanovitj_kreplenie_dlya_galuzi.html
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