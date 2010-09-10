Страхование
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Страхование
Много ли, тех кто задумывается об оформлении страхового полиса? В наше время, важно меть этот документ, так как благодаря ему, можно не переживать где брать деньги на лечение, а главное, этот документ, может сохранить Ваше здоровье. Оформить этот полис, можно на платформе "Инсферо"
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