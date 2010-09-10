Рыбалка

Общаемся для обсуждения красивых мест отдыха в Рязанской области, охране леса, водоемов, Мещеры.

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Рыбалка

Сообщение Hijid » Сегодня, 15:58

Мужики, реально ли словить крупного сома на воблер https://rybaki.ru/primanki/voblery Просто собираемся на рыбалку с мужиками и вот думаю, какую оснастку купить, чтобы привезти нормальный улов. Раньше всегда покупал крючки только в этом магазине и ловил немало, вот думаю может в этот раз поступить также?
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