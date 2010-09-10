Рыбалка

Общаемся для обсуждения красивых мест отдыха в Рязанской области, охране леса, водоемов, Мещеры.

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Рыбалка

Сообщение Hijid » 29 янв 2019, 15:58

Мужики, реально ли словить крупного сома на воблер https://rybaki.ru/primanki/voblery Просто собираемся на рыбалку с мужиками и вот думаю, какую оснастку купить, чтобы привезти нормальный улов. Раньше всегда покупал крючки только в этом магазине и ловил немало, вот думаю может в этот раз поступить также?
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Рыбалка

Сообщение vorog58 » Вчера, 18:52

Привет. Если быть честным то не знаю. Ни разу не приходилось ловить на воблер. Но кое чем для успешной рыбалки пользуюсь. Частности эхолотом. Могу порекомендовать этот интернет магазин: https://5shop.com.ua/ где представлен не плохой выбор товаров для рыбалки и к тому же цены довольно очень демократичные
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