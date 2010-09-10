Помогите

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Antyan
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 21:28

Помогите

Сообщение Antyan » Вчера, 16:16

Подскажите хорошие средства от постельных клопов?
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makson999
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
Откуда: Рязань
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Re: Помогите

Сообщение makson999 » Сегодня, 11:19

Зайди в супермаркетах есть специальные отделы, там их очень много.
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Antyan
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 21:28

Re: Помогите

Сообщение Antyan » 14 минут назад

Ну таких же средств очень много, а как найти качественное?
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