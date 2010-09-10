Помогите
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Помогите
Подскажите хорошие средства от постельных клопов?
- makson999
- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Помогите
Зайди в супермаркетах есть специальные отделы, там их очень много.
Re: Помогите
Ну таких же средств очень много, а как найти качественное?
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Помогите
Очень много различных методов борьбы с клопами постельными. Надо пробовать все подряд, а там уже что поможет. почитайте что лучше всего использовать http://klop911.ru/klopy/o-klopax/postelnye-klopy-v-kvartire-i-metody-borby-s-nimi.html .Если ни одни метод не поможет, в чем я конечно сомневаюсь, тогда уже вызывайте специалистов, которые будут применять химикаты. Но это крайняя мера кончено же. Так что сперва пробуйте порошки, мел , карандаши.
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