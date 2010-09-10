Помогите

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Antyan
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 21:28

Помогите

Сообщение Antyan » Вчера, 16:16

Подскажите хорошие средства от постельных клопов?
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makson999
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
Откуда: Рязань
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Re: Помогите

Сообщение makson999 » Сегодня, 11:19

Зайди в супермаркетах есть специальные отделы, там их очень много.
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Antyan
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 21:28

Re: Помогите

Сообщение Antyan » Сегодня, 16:54

Ну таких же средств очень много, а как найти качественное?
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Помогите

Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 20:38

Очень много различных методов борьбы с клопами постельными. Надо пробовать все подряд, а там уже что поможет. почитайте что лучше всего использовать http://klop911.ru/klopy/o-klopax/postelnye-klopy-v-kvartire-i-metody-borby-s-nimi.html .Если ни одни метод не поможет, в чем я конечно сомневаюсь, тогда уже вызывайте специалистов, которые будут применять химикаты. Но это крайняя мера кончено же. Так что сперва пробуйте порошки, мел , карандаши.
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