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inna8585v Гость RZN.info Сообщения: 115 Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53 проектор Cinemood Цитата Сообщение inna8585v » 38 минут назад Как -то в инете увидела рекламу на проектор Cinemood : https://batinblog.ru/batiny-sovety/cinemood/ мультикубик. и решила его приобрести для своего ребенка. И потом пожалела об этом. Качество и цена конечно не соответствовала тому , что было заявлено в рекламе. Вернуться к началу

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