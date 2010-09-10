проектор Cinemood
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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проектор Cinemood
Как -то в инете увидела рекламу на проектор Cinemood : https://batinblog.ru/batiny-sovety/cinemood/ мультикубик. и решила его приобрести для своего ребенка. И потом пожалела об этом. Качество и цена конечно не соответствовала тому , что было заявлено в рекламе.
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