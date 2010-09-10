Ремонт квартиры в Севостополе

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Ремонт квартиры в Севостополе

Сообщение inna8585v » Сегодня, 12:18

От бабушки досталась квартира в Севастополе, в которой не мешало бы сделать ремонт. Соседи подсказали организацию которая делает ремонт квартир в Севастополе Посмотрела прайс цен. Вроде нормальные. Может вы ,что подскажете.
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