Ремонт квартиры в Севостополе
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Ремонт квартиры в Севостополе
От бабушки досталась квартира в Севастополе, в которой не мешало бы сделать ремонт. Соседи подсказали организацию которая делает ремонт квартир в Севастополе Посмотрела прайс цен. Вроде нормальные. Может вы ,что подскажете.
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