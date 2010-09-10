БК

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Viluar
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 01 янв 2017, 11:07

БК

Сообщение Viluar » Сегодня, 18:53

Мне всегда было интересно попробовать поиграть в букмекерской конторе, чтобы таким способом зарабатывать хотя бы небольшие деньги. Пока что присмотрел сайт БК 1xstavka, но еще не регистрировался на нем. Подскажите, если у меня нет опыта в игре, то стоит ли вообще пробовать делать ставки? Просто переживаю, что у меня ничего не получится.
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Holdwezor
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 02 янв 2017, 23:31

Re: БК

Сообщение Holdwezor » Сегодня, 20:27

А что вас пугает в этом деле? Сейчас много игроков зарегистрировано по разным букмекерским конторам, ведь в данный момент это один из самых простых методов заработка в интернете, так что, попробовать стоит.
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Viluar
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 01 янв 2017, 11:07

Re: БК

Сообщение Viluar » Сегодня, 20:39

А то что я новичок в этом деле, это никак не повлияет на качество игры? Сами же понимаете, не хотелось бы с самого начала проигрывать, поэтому и уточняю все нюансы, даже мелочные.
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Holdwezor
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 02 янв 2017, 23:31

Re: БК

Сообщение Holdwezor » 45 минут назад

Смотря что вы имеете в виду, если вы хотите знать, получится ли у вас сразу выигрывать, скорее всего да, но без проигрышей тоже не обойдется, и скорее всего второй вариант по началу будет чаще вам встречаться. Но, не переживайте, опыт придет с практикой.
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Viluar
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 01 янв 2017, 11:07

Re: БК

Сообщение Viluar » 37 минут назад

Но, может есть какие-то способы, как можно увеличить шансы на победу? Может нужно ставить на какие-то определенные виды спорта или матчи? Буду очень признателен, если поделитесь знаниями.
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Holdwezor
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 02 янв 2017, 23:31

Re: БК

Сообщение Holdwezor » 33 минуты назад

Как вариант, вы можете использовать спортивные прогнозы, многие делают ставки с их помощью, это вам поможет быстрее освоится. А ставить вам нужно только на тот вид спорта, в котором вы лучше всего разбираетесь.
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