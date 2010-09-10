Сообщение Holdwezor » 45 минут назад

Смотря что вы имеете в виду, если вы хотите знать, получится ли у вас сразу выигрывать, скорее всего да, но без проигрышей тоже не обойдется, и скорее всего второй вариант по началу будет чаще вам встречаться. Но, не переживайте, опыт придет с практикой.