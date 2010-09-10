Брендовый костюм.

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 196
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Брендовый костюм.

Сообщение vorog58 » Сегодня, 09:41

Пригласили на ответственное мероприятие. Естественно нужно выглядеть соответствующе. Подскажите где можно посмотреть и приобрести брендовый костюм и еще что нибудь.
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Брендовый костюм.

Сообщение inna8585v » Сегодня, 09:48

Кстати , совсем недавно подбирала своему мужу костюм соответствующий и к нему акссесуары. И все это я нашла в магазинах Bosco : https://www.bosco.ru/ Где представлена только брендовая одежда и акссесуары, от озвестных производителей и домов мод. .
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