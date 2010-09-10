Брендовый костюм.
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Брендовый костюм.
Пригласили на ответственное мероприятие. Естественно нужно выглядеть соответствующе. Подскажите где можно посмотреть и приобрести брендовый костюм и еще что нибудь.
Re: Брендовый костюм.
Кстати , совсем недавно подбирала своему мужу костюм соответствующий и к нему акссесуары. И все это я нашла в магазинах Bosco : https://www.bosco.ru/ Где представлена только брендовая одежда и акссесуары, от озвестных производителей и домов мод. .
Re: Брендовый костюм.
К ответственному мероприятию нужно подготавливаться соответствующе. И дело не только в костюме, хотя момент очень важный. Нужно сделать стрижку, привести себя в порядок и обязательно побриться. Без этого никак. Если нужно смените бритвенные головки Philips SH30/50, чтобы бритье было более качественным.И тогда выглядеть вы будете достойно.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость