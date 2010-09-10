УЗИ сканеры экспертного класса

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 196
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

УЗИ сканеры экспертного класса

Сообщение vorog58 » 31 минуту назад

Наша недавно открывшаяся частная клиника желает приобрести УЗИ сканер экспертного класса. Нам предложили обратиться в ООО «Вита Медикал Системс»: https://vitams.ru/catalog/ekspertny-uzi/ , которая занимается и поставками медицинского оборудования , в том числе и сканеров. Посмотрели, и выбор не плохой и цены не завышенные. Что можете посоветовать. Может есть и другие предложения.
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