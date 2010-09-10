Кофейный набор, подскажите.
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Кофейный набор, подскажите.
Нужно подарить кофейный набор кофеману, темой этой не сильно интересуюсь, поэтому не особо понимаю какого объема дарить и из какого материала, играет ли это роль или выбирать лишь бы красиво было? Чашки на 125 мл. такие https://ellinashop.ru/katalog/kofejnye-nabory для эспрессо не будут большими? Или нужно искать объемом 60-80 мл.? Из керамики лучше фарфор или фаянс?
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