Кофейный набор, подскажите.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Кофейный набор, подскажите.

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 12:54

Нужно подарить кофейный набор кофеману, темой этой не сильно интересуюсь, поэтому не особо понимаю какого объема дарить и из какого материала, играет ли это роль или выбирать лишь бы красиво было? Чашки на 125 мл. такие https://ellinashop.ru/katalog/kofejnye-nabory для эспрессо не будут большими? Или нужно искать объемом 60-80 мл.? Из керамики лучше фарфор или фаянс?
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