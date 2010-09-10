Детская кравать машина.
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Детская кравать машина.
Сын грезит автомобилями. Решил ему установить кровать машину. Может мне подскажете , где можно такую приобрести.
Re: Детская кравать машина.
Привет. кстати у меня тоже ребенок увлекается машинами. И мой супруг даже заказал кровать машину в этом интернет магазине Hynaro: https://nupago.ru/ Где кстати представлен большой выбор детской мебели. Там и приобрели кровать-машину.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей