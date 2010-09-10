Детская кравать машина.

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Детская кравать машина.

Сообщение vorog58 » Сегодня, 11:05

Сын грезит автомобилями. Решил ему установить кровать машину. Может мне подскажете , где можно такую приобрести.
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Детская кравать машина.

Сообщение inna8585v » Сегодня, 11:12

Привет. кстати у меня тоже ребенок увлекается машинами. И мой супруг даже заказал кровать машину в этом интернет магазине Hynaro: https://nupago.ru/ Где кстати представлен большой выбор детской мебели. Там и приобрели кровать-машину.
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