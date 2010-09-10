Подшипники

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Подшипники

Сообщение Hijid » Вчера, 20:47

На заводе в котором я работаю полгода назад делался капитальный ремонт всего оборудования. Нашли надежного оптового поставщика подшипников bergab.ru . Найти нужный товар не составило труда, на сайте есть удобный поиск и получается быстро найти нужные подшипники. Кто еще в поиске авторизованного дистрибьютора советую обратиться в данную компанию.
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