криогенные газификаторы

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 202
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

криогенные газификаторы

Сообщение vorog58 » Сегодня, 12:13

Для транспортировки и хранения криогенных жидкостей требуются криогенные газификаторы. Подскажите где можно приобрести.
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: криогенные газификаторы

Сообщение inna8585v » Сегодня, 12:23

Привет. Могу порекомендовать OOO «КРИОБАК»: http://cryobak.ru/ которая как раз и занимается поставкой криогенных газификаторов Кстати у них мы заказывали совсем не давно криогенный газификатор для станков лазерной резки. Не подвели , все условия договора выполнили в срок и надлежайщем порядке.
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