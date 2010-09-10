криогенные газификаторы
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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криогенные газификаторы
Для транспортировки и хранения криогенных жидкостей требуются криогенные газификаторы. Подскажите где можно приобрести.
Re: криогенные газификаторы
Привет. Могу порекомендовать OOO «КРИОБАК»: http://cryobak.ru/ которая как раз и занимается поставкой криогенных газификаторов Кстати у них мы заказывали совсем не давно криогенный газификатор для станков лазерной резки. Не подвели , все условия договора выполнили в срок и надлежайщем порядке.
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