Покупка авто
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Покупка авто
У кого-то здесь был джип вранглер или нет? Подумываю взять себе такой, но немного терзают сомнения, выгодная ли она в использовании. Уже даже и салон присмотрел, несколько друзей там покупали себе тачки.
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