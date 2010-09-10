Покупка авто

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Покупка авто

Сообщение Hijid » 07 фев 2019, 16:26

У кого-то здесь был джип вранглер или нет? Подумываю взять себе такой, но немного терзают сомнения, выгодная ли она в использовании. Уже даже и салон присмотрел, несколько друзей там покупали себе тачки.
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Покупка авто

Сообщение inna8585v » 24 минуты назад

Привет. Может не в тему. Но тем немение. Срочно нужны два вилочных погрузчика. Нашла сайт АО "НМЗ" : http://nmz-group.ru/catalog/pogruzchiki/ , которые выпускают вилочные погрузчики GEKA и то что они дешевле и качественнее аналогичных зарубежных погрузчиков. Что можете по советовать?
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