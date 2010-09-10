Покупка авто
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
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Покупка авто
У кого-то здесь был джип вранглер или нет? Подумываю взять себе такой, но немного терзают сомнения, выгодная ли она в использовании. Уже даже и салон присмотрел, несколько друзей там покупали себе тачки.
Re: Покупка авто
Привет. Может не в тему. Но тем немение. Срочно нужны два вилочных погрузчика. Нашла сайт АО "НМЗ" : http://nmz-group.ru/catalog/pogruzchiki/ , которые выпускают вилочные погрузчики GEKA и то что они дешевле и качественнее аналогичных зарубежных погрузчиков. Что можете по советовать?
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