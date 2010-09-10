email рассылка

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

email рассылка

Сообщение Hijid » Вчера, 21:38

Поделитесь отзывами... Кто-то пользовался рекламной рассылкой через email? Я наткнулся на сервис https://www.epochta.com.ua/email/ и заинтересовался таким видом маркетинга, тем более, настолько низкая цена на услугу. В общем, рассказывайте, эффективно ли это?
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