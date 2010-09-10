Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.



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Hijid Гость RZN.info Сообщения: 119 Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11 Моторная яхта Цитата Сообщение Hijid » Сегодня, 09:38 Хочу приобрести себе моторную яхту марки Magellano, читал характеристики всё меня устраивает. Думаю покупать у них https://www.azimutyachts.ru/yachts.html , цены адекватные, некоторые модели дешевле, чем у конкурентов. Но ещё хотел бы услышать отзывы реальных покупателей. Что скажете о Magellano, остановится на этой марке или есть более достойные варианты? Вернуться к началу

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