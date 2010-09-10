Винлайн

А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Viluar
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 01 янв 2017, 11:07

Винлайн

Сообщение Viluar » 23 минуты назад

Неделю назад я прочитал информацию, что сейчас можно хорошо зарабатывать в букмекерских конторах, посмотрел видеообзоры и мне показалось, что в этом вообще нет ничего сложного. Сегодня присмотрел вроде бы неплохой сайт БК Винлайн http://bookmakersbet.ru/winline-ru Теперь вот думаю, стоит ли там играть, кто-нибудь может сказать, надежный ли это букмекер?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Хобби»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей