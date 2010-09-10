Винлайн
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Винлайн
Неделю назад я прочитал информацию, что сейчас можно хорошо зарабатывать в букмекерских конторах, посмотрел видеообзоры и мне показалось, что в этом вообще нет ничего сложного. Сегодня присмотрел вроде бы неплохой сайт БК Винлайн http://bookmakersbet.ru/winline-ru Теперь вот думаю, стоит ли там играть, кто-нибудь может сказать, надежный ли это букмекер?
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