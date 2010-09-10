Винлайн
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Винлайн
Неделю назад я прочитал информацию, что сейчас можно хорошо зарабатывать в букмекерских конторах, посмотрел видеообзоры и мне показалось, что в этом вообще нет ничего сложного. Сегодня присмотрел вроде бы неплохой сайт БК Винлайн http://bookmakersbet.ru/winline-ru Теперь вот думаю, стоит ли там играть, кто-нибудь может сказать, надежный ли это букмекер?
Re: Винлайн
Если разобраться в целом, все букмекерские сайты практически одинаковые, разница только в их дизайне. Если вас все устраивает в выбранном букмекере, то играйте себе на здоровье.
Re: Винлайн
Ясно, учту на будущее. Еще хочу поинтересоваться у вас насчет спортивных прогнозов, правда ли что с их помощью гораздо легче играть и есть больше шансов на выигрыш, как считаете?
Re: Винлайн
В принципе, со спортивными прогнозами действительно несколько проще играть, но мне кажется, что лучше полагаться на свое мнение и знания, а там сами смотрите, как лучше поступать в этой ситуации.
Re: Винлайн
С этим вроде бы все понятно, и последнее что хотел у вас узнать, стоит ли новичку делать экспресс ставки? Просто я слышал, что вроде бы на них можно зарабывать большие деньги, это правда?
Re: Винлайн
Да, на экспресс ставках действительно можно выигрывать большие деньги, но насколько я знаю вам сразу не будут доступны такие ставки, а во-вторых не стоит спешить, поиграйте пока на обычных, не нужно торопиться.
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