Винлайн

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Viluar
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 01 янв 2017, 11:07

Винлайн

Сообщение Viluar » 08 фев 2019, 19:50

Неделю назад я прочитал информацию, что сейчас можно хорошо зарабатывать в букмекерских конторах, посмотрел видеообзоры и мне показалось, что в этом вообще нет ничего сложного. Сегодня присмотрел вроде бы неплохой сайт БК Винлайн http://bookmakersbet.ru/winline-ru Теперь вот думаю, стоит ли там играть, кто-нибудь может сказать, надежный ли это букмекер?
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Holdwezor
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 янв 2017, 23:31

Re: Винлайн

Сообщение Holdwezor » 08 фев 2019, 20:47

Если разобраться в целом, все букмекерские сайты практически одинаковые, разница только в их дизайне. Если вас все устраивает в выбранном букмекере, то играйте себе на здоровье.
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Viluar
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 01 янв 2017, 11:07

Re: Винлайн

Сообщение Viluar » 08 фев 2019, 21:22

Ясно, учту на будущее. Еще хочу поинтересоваться у вас насчет спортивных прогнозов, правда ли что с их помощью гораздо легче играть и есть больше шансов на выигрыш, как считаете?
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Holdwezor
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 янв 2017, 23:31

Re: Винлайн

Сообщение Holdwezor » 08 фев 2019, 21:53

В принципе, со спортивными прогнозами действительно несколько проще играть, но мне кажется, что лучше полагаться на свое мнение и знания, а там сами смотрите, как лучше поступать в этой ситуации.
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Viluar
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 01 янв 2017, 11:07

Re: Винлайн

Сообщение Viluar » 08 фев 2019, 22:22

С этим вроде бы все понятно, и последнее что хотел у вас узнать, стоит ли новичку делать экспресс ставки? Просто я слышал, что вроде бы на них можно зарабывать большие деньги, это правда?
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Holdwezor
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 янв 2017, 23:31

Re: Винлайн

Сообщение Holdwezor » 08 фев 2019, 22:49

Да, на экспресс ставках действительно можно выигрывать большие деньги, но насколько я знаю вам сразу не будут доступны такие ставки, а во-вторых не стоит спешить, поиграйте пока на обычных, не нужно торопиться.
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Винлайн

Сообщение Venik » Сегодня, 20:43

А что это за экспресс ставки?
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