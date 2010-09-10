Сообщение Holdwezor » 08 фев 2019, 21:53

В принципе, со спортивными прогнозами действительно несколько проще играть, но мне кажется, что лучше полагаться на свое мнение и знания, а там сами смотрите, как лучше поступать в этой ситуации.