Биатлон
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
Биатлон
Вечер добрый всем! Вот что хочу обсудить. Я очень люблю биатлон, всегда с удовольствием его смотрю и частенько даже умудряюсь угадать кто сегодня победит. Вот и задумалась - а почему бы на этом не заработать? Изучила рейтинг букмекерских контор России: http://bookmakersbet.ru/bukmekerskie-kontory-rossii, вроде две приглянулись по условиям. Но все равно немного сомневаюсь. А это не слишком рискованно?
Re: Биатлон
На мой взгляд - очень рискованно. Я бы не стала так рисковать. Все таки это ваши деньги. Наверно не так то просто достаются, чтобы взять и так просто их проиграть. Хотя дело ваше, конечно
Re: Биатлон
Да ну. Ничего такого страшного в ставках нет. У меня муж делает иногда. Главное тут - не жадничать, не ставить крупные суммы - и тогда все нормально будет, много не потеряете, а выиграть можете
Re: Биатлон
Меня один раз друзья уговорили ставку сделать. Мы все вместе ходили в спорт-бар матч смотреть, и по дороге зашли к букмекеру. Вот и сделали все по ставке. Я проиграла, конечно. Больше не связываюсь
4 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя