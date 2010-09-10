Биатлон

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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Биатлон

Сообщение Пантерка » Вчера, 22:50

Вечер добрый всем! Вот что хочу обсудить. Я очень люблю биатлон, всегда с удовольствием его смотрю и частенько даже умудряюсь угадать кто сегодня победит. Вот и задумалась - а почему бы на этом не заработать? Изучила рейтинг букмекерских контор России: http://bookmakersbet.ru/bukmekerskie-kontory-rossii, вроде две приглянулись по условиям. Но все равно немного сомневаюсь. А это не слишком рискованно?
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Биатлон

Сообщение Holly » Вчера, 23:10

На мой взгляд - очень рискованно. Я бы не стала так рисковать. Все таки это ваши деньги. Наверно не так то просто достаются, чтобы взять и так просто их проиграть. Хотя дело ваше, конечно
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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Re: Биатлон

Сообщение Хойя » 50 минут назад

Да ну. Ничего такого страшного в ставках нет. У меня муж делает иногда. Главное тут - не жадничать, не ставить крупные суммы - и тогда все нормально будет, много не потеряете, а выиграть можете
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Биатлон

Сообщение Raduznaya » 36 минут назад

Меня один раз друзья уговорили ставку сделать. Мы все вместе ходили в спорт-бар матч смотреть, и по дороге зашли к букмекеру. Вот и сделали все по ставке. Я проиграла, конечно. Больше не связываюсь
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