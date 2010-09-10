Сообщение Holly » 09 фев 2019, 23:10

На мой взгляд - очень рискованно. Я бы не стала так рисковать. Все таки это ваши деньги. Наверно не так то просто достаются, чтобы взять и так просто их проиграть. Хотя дело ваше, конечно