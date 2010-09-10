Поиск груза
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Поиск груза
Привет всем. Посоветоваться хочу по такому поводу. Дело в том, что мой новый поставщик еще на той неделе отгрузил мне вагон, который должен был прийти в четверг. В пятницу весь день висела на телефоне, и толку никакого. Сейчас суббота - все ушли отдыхать. До понедельника сидеть психовать что ли?
Re: Поиск груза
В смысле ваши поставщики отдыхать пошли? Ну логично... Хотя вообще, если бы у меня была такая проблема - целый вагон потерялся, то я бы точно ответственного на выходные не отпустила пока бы не разобрался. Ну а вам просто сидеть и психовать точно смысла нет - только нервы тратить, а результата ноль. Поищите лучше сервис в сети, который занимается поиском вагонов: http://www.rail-locator.com/ Хоть знать будете где он и что с ним
Re: Поиск груза
А у вас есть какие-то данные на вагон? Документы, номер или что там должно быть? Я к тому, что чем нервничать сидеть, может поехать в РЖД и разбираться на месте куда они ваш вагон укатили? Если вы будете над душой стоять, то не отмахнутся, а начнут решать проблему
Re: Поиск груза
А не думаете, что на самом деле проблема в поставщиках может быть? Сами же пишите, что поставщик новый. Может по их вине вагон был отгружен позднее, а сейчас они просто время тянут и на РЖД все сваливают
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