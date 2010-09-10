Сообщение Хойя » 44 минуты назад

А у вас есть какие-то данные на вагон? Документы, номер или что там должно быть? Я к тому, что чем нервничать сидеть, может поехать в РЖД и разбираться на месте куда они ваш вагон укатили? Если вы будете над душой стоять, то не отмахнутся, а начнут решать проблему