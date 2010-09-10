Бюро переводов Glebov - перевод документов для граждан РФ
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Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Бюро переводов Glebov - перевод документов для граждан РФ
Информация будет полезна всем, кто планирует поездку на Украину с целью оформления документов. Ведь ни для кого не секрет, что у многих там родственники, друзья, знакомые и все мы сталкиваемся с ситуациями оформления наследства, продажей квартир, оформление помощи и пенсии и т.д. Для осуществления всех этих действий в первую очередь необходим перевод паспорта гражданина РФ на украинский язык с нотариальным заверением. Именно за этой услугой, а также за переводом остальных документов, Вы и можете обратиться в бюро переводов Glebov. Они находятся в районе железнодорожного вокзала, что очень удобно. Вы можете прийти к ним сразу сойдя с поезда. Также Вы можете договориться с ними о переводе заранее, т.е. пока еще находитесь в России. Сроки исполнения - день в день, если документы принесли до обеда. Если Вы подаете документы во второй половине дня, то все оговаривается, хотя тоже возможно забрать документы в день подачи. Их адрес: г. Киев, ул. Брюллова 12. Viber +38 063 211 70 19, моб. 098 590 67 29, e-mail: office@glebov.com.ua, Тел. (044) 332 36 99 Официальный сайт бюро переводов: https://glebov.com.ua/ Также Вы можете найти их в Google по запросу бюро переводов Glebov
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