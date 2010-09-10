Бисер
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Бисер
Здравствуйте. Хочу попробовать из бисера научиться плести, и осталось только купить бисер с доставкой домой. Не хочу тратить много времени на поиски и путешествия по городу от одного магазина с товарами для творчества до другого. Просматривала в интернете торговые площадки и перешла по ссылке https://jbizhu.ru/category/biser/ в раздел, а там представлен недорогой бисер, ещё и разноцветный, его можно заказать, потому что он есть сейчас в наличии. А вы тоже обычно сравниваете сначала ассортимент нескольких интернет магазинов, потом на цены обращаете внимание и следующий шаг – делаете свой заказ? Хотелось бы с вами обсудить эту тему и надеюсь, что вам тоже захочется поделиться своими мнениями.
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