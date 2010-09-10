Корпусная мебель

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Корпусная мебель

Сообщение vorog58 » Вчера, 15:09

Народ подскажите , где можно заказать корпусную мебель.
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Корпусная мебель

Сообщение inna8585v » Вчера, 15:19

Привет. Кстати когда оборудовали свой офис . то заказывали корпусную мебель в этой компании: https://mebloteka.pl.ua/ru/ Здесь представлен каталог предлагаемой мебели , а также можно заказать и по своим эскизам и имеется калькулятор цены.
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