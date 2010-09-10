Корпусная мебель
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Корпусная мебель
Народ подскажите , где можно заказать корпусную мебель.
Re: Корпусная мебель
Привет. Кстати когда оборудовали свой офис . то заказывали корпусную мебель в этой компании: https://mebloteka.pl.ua/ru/ Здесь представлен каталог предлагаемой мебели , а также можно заказать и по своим эскизам и имеется калькулятор цены.
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