Блокировка
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Блокировка
Привет всем)) Вот что хочу спросить. Дело в том, что я иногда делаю ставки на спорт. Всегда ставила в букмекерской конторе Мелбет, а сегодня захожу - а у них сайт заблокирован! Кто в курсе - что случилось?
Re: Блокировка
Да ничего не случилось. Нормальная ситуация - их постоянно блокируют. Роскомназдор таким образом с чем-то борется.. Только с чем - не понятно. Вот торренты они сколько блокировали - а толку ноль. Как качали фильмы так и качают)) Так же и с букмекерами. Блокируй не блокируй, а ставки продолжают делать. Только не на основном сайте, а на зеркале. Вот и вам надо так же - просто найти зеркало мелбет: http://bookmakersbet.ru/zerkalo-melbet и ставить дальше
Re: Блокировка
Девочки! А вы не боитесь со ставками связываться? Я узнала что муж играет на тотализаторе так накричала на него. Зачем так рисковать деньгами??
Re: Блокировка
Ну крупные суммы ставить нельзя, конечно. А вот по мелочи почему бы и нет? Пусть бы игрался, если ему нравится. Мой муж говорит, что так матч смотреть интересней))
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