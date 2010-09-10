Блокировка

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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Блокировка

Сообщение Holly » Вчера, 19:30

Привет всем)) Вот что хочу спросить. Дело в том, что я иногда делаю ставки на спорт. Всегда ставила в букмекерской конторе Мелбет, а сегодня захожу - а у них сайт заблокирован! Кто в курсе - что случилось?
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Блокировка

Сообщение Пантерка » Вчера, 19:38

Да ничего не случилось. Нормальная ситуация - их постоянно блокируют. Роскомназдор таким образом с чем-то борется.. Только с чем - не понятно. Вот торренты они сколько блокировали - а толку ноль. Как качали фильмы так и качают)) Так же и с букмекерами. Блокируй не блокируй, а ставки продолжают делать. Только не на основном сайте, а на зеркале. Вот и вам надо так же - просто найти зеркало мелбет: http://bookmakersbet.ru/zerkalo-melbet и ставить дальше
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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Re: Блокировка

Сообщение Хойя » Вчера, 20:25

Девочки! А вы не боитесь со ставками связываться? Я узнала что муж играет на тотализаторе так накричала на него. Зачем так рисковать деньгами??
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Блокировка

Сообщение Raduznaya » Вчера, 20:43

Ну крупные суммы ставить нельзя, конечно. А вот по мелочи почему бы и нет? Пусть бы игрался, если ему нравится. Мой муж говорит, что так матч смотреть интересней))
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