Сообщение Holly » 12 фев 2019, 19:30

Привет всем)) Вот что хочу спросить. Дело в том, что я иногда делаю ставки на спорт. Всегда ставила в букмекерской конторе Мелбет, а сегодня захожу - а у них сайт заблокирован! Кто в курсе - что случилось?