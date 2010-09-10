Контекстная реклама

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Контекстная реклама

Сообщение Hijid » Сегодня, 14:21

Недавно узнал о такой штуке, как контекстная реклама. И вот подумываю заказать ее для своей компании, но еще немного в раздумьях. Есть здесь люди, которые работали с таким видом рекламы, скажите действительно ли она работает? Просто я уже и компанию нашел http://kazan.seoslon.com/kontekstnaya-reklama/yandeks-direkt/ в которой хочу заказать, но все еще терзают некие сомнения.
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