Контекстная реклама
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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Контекстная реклама
Недавно узнал о такой штуке, как контекстная реклама. И вот подумываю заказать ее для своей компании, но еще немного в раздумьях. Есть здесь люди, которые работали с таким видом рекламы, скажите действительно ли она работает? Просто я уже и компанию нашел http://kazan.seoslon.com/kontekstnaya-reklama/yandeks-direkt/ в которой хочу заказать, но все еще терзают некие сомнения.
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