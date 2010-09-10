Медицинский паравой стерилизатор.

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 209
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Медицинский паравой стерилизатор.

Сообщение vorog58 » Сегодня, 09:06

Плииз . Подскажите где можно приобрести медицинский паровой стерилизатор?
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Медицинский паравой стерилизатор.

Сообщение inna8585v » Сегодня, 09:17

Мы для свой клинки заказывали медицинский паровой стерилизатор в компании «Полтава Медоборудование: https://medobl.com/ru/ Кстати здесь представлен большой выбор и цены демократичные. К тому же во время покупки предоставляют сервисную и гарантийную поддержку .
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