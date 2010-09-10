Медицинский паравой стерилизатор.
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Медицинский паравой стерилизатор.
Плииз . Подскажите где можно приобрести медицинский паровой стерилизатор?
Re: Медицинский паравой стерилизатор.
Мы для свой клинки заказывали медицинский паровой стерилизатор в компании «Полтава Медоборудование: https://medobl.com/ru/ Кстати здесь представлен большой выбор и цены демократичные. К тому же во время покупки предоставляют сервисную и гарантийную поддержку .
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