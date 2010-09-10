Адресные таблички
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Адресные таблички
Когда на конец то закончили строительство и благоустройство дома. Решили установить адресную табличку с номером дома и названием улицы. И обратились сюда : http://i-pechat.ru/tablichki_vyveski/adresnye-tablichki Где нам предложили на выбор из кого материала нам изготовить. Мы выбрали из алюминия. Кстати изготовили быстро качественно и не дорого.
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