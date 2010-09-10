Адресные таблички

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 209
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Адресные таблички

Сообщение vorog58 » 29 минут назад

Когда на конец то закончили строительство и благоустройство дома. Решили установить адресную табличку с номером дома и названием улицы. И обратились сюда : http://i-pechat.ru/tablichki_vyveski/adresnye-tablichki Где нам предложили на выбор из кого материала нам изготовить. Мы выбрали из алюминия. Кстати изготовили быстро качественно и не дорого.
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