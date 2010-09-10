Терраса
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Терраса
Заканчиваем возведение своего нового небольшого домика и хотим возле него обустроить терраску. Вот и разбираемся из какого материала наиболее практично ее обустроить. Есть совершенно различные варианты, но нам наиболее нравится вариант террасы с использованием материала древесно-полимерный композит или по другому его называют декинг. Вот мы уже и компанию нашли которая предлагает декинг по довольно адекватной цене. Хочется узнать вашего мнения на этот счет.
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