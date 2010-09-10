Терраса

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щукин
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16

Терраса

Сообщение щукин » Сегодня, 08:51

Заканчиваем возведение своего нового небольшого домика и хотим возле него обустроить терраску. Вот и разбираемся из какого материала наиболее практично ее обустроить. Есть совершенно различные варианты, но нам наиболее нравится вариант террасы с использованием материала древесно-полимерный композит или по другому его называют декинг. Вот мы уже и компанию нашли которая предлагает декинг по довольно адекватной цене. Хочется узнать вашего мнения на этот счет.
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