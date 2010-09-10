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щукин Гость RZN.info Сообщения: 43 Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16 Терраса Цитата Сообщение щукин » Сегодня, 08:51 Заканчиваем возведение своего нового небольшого домика и хотим возле него обустроить терраску. Вот и разбираемся из какого материала наиболее практично ее обустроить. Есть совершенно различные варианты, но нам наиболее нравится вариант террасы с использованием материала древесно-полимерный композит или по другому его называют декинг. Вот мы уже и компанию нашли которая предлагает декинг по довольно адекватной цене. Хочется узнать вашего мнения на этот счет. Вернуться к началу

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