Спорт

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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Спорт

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 12:00

Привет всем! Мы с мужем очень любим футбол. Смотрим все более-менее значимые матчи, знаем всех футболистов и тренеров и вот я и подумала - а почему бы на этом не заработать? Поискала информацию, изучила рейтинг букмекерских контор, которые работают онлайн: http://bookmakersbet.ru/ Но все равно никак не могу решиться - ведь это очень рискованно наверно, да?
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Спорт

Сообщение Пантерка » Сегодня, 12:13

Я когда узнала, что у меня муж ставками балуется, очень расстроилась. Мне кажется, что нельзя так безответственно поступать и рисковать семейным бюджетом
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Спорт

Сообщение Holly » Сегодня, 12:26

Так не нужно ставить такие суммы, которые могут нанести ущерб семейному бюджету. А по чуть-чуть, для развлечения - почему бы и нет?
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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Re: Спорт

Сообщение Хойя » Сегодня, 12:30

Тут палка о двух концах. Если ставить по чуть-чуть, то и выигрыш будет копеечный. А ставить много - так это всегда риск что деньги потеряете. Каждый сам решает
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