Спорт
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Спорт
Привет всем! Мы с мужем очень любим футбол. Смотрим все более-менее значимые матчи, знаем всех футболистов и тренеров и вот я и подумала - а почему бы на этом не заработать? Поискала информацию, изучила рейтинг букмекерских контор, которые работают онлайн: http://bookmakersbet.ru/ Но все равно никак не могу решиться - ведь это очень рискованно наверно, да?
Re: Спорт
Я когда узнала, что у меня муж ставками балуется, очень расстроилась. Мне кажется, что нельзя так безответственно поступать и рисковать семейным бюджетом
Re: Спорт
Так не нужно ставить такие суммы, которые могут нанести ущерб семейному бюджету. А по чуть-чуть, для развлечения - почему бы и нет?
Re: Спорт
Тут палка о двух концах. Если ставить по чуть-чуть, то и выигрыш будет копеечный. А ставить много - так это всегда риск что деньги потеряете. Каждый сам решает
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