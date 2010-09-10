День рождения

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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

День рождения

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 12:05

Привет всем. Хочу посоветоваться по такому делу. У сына день рождения в марте. Он попросил в подарок конструктор Лего. А я посмотрела сколько это стоит - обалдела! Мы не потянем.. Но как ему отказать, если он не балованный, очень редко что-то просит. Что посоветуете?
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: День рождения

Сообщение Пантерка » Сегодня, 12:19

Если просит редко, то конечно надо выполнить его просьбу! Ну сколько он стоит - каких то вообще бешеных денег что ли? Вполне можно ужаться и выделить из бюджета пару-тройку тысяч на подарок ребенку
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: День рождения

Сообщение Holly » Сегодня, 12:32

Какие пара-тройка тысяч? Вы в каких ценах живете?)) На Лего цены вообще запредельные. До двадцати-тридцати тысяч набор стоит. Так что прекрасно понимаю автора - очень уж дорогое удовольствие!
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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Re: День рождения

Сообщение Хойя » Сегодня, 12:41

Ну не обязательно же оригинал покупать. Можно купить тот же самый конструктор Лего, но производства Китая: https://bootlegbricks.ru/brands/konstru ... star-wars/ Стоит в разы дешевле, так что думаю, все могут себе такое позволить. А ребенку все равно - он же с конструктором играть хочет, а не на логотип любоваться))
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