Сообщение Raduznaya » Сегодня, 12:05

Привет всем. Хочу посоветоваться по такому делу. У сына день рождения в марте. Он попросил в подарок конструктор Лего. А я посмотрела сколько это стоит - обалдела! Мы не потянем.. Но как ему отказать, если он не балованный, очень редко что-то просит. Что посоветуете?