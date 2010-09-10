Сообщение Raduznaya » Сегодня, 12:11

Здравствуйте! Я хочу посоветоваться по такому поводу. Дело в том, что мы с мужем подумали и решили купить для меня отдельный автомобиль. На новый денег нет. Если брать - то только с рук. Но очень волнуюсь - как не купить битый или еще что? Что скажете - у кого был такой опыт?