Авто с пробегом
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Авто с пробегом
Здравствуйте! Я хочу посоветоваться по такому поводу. Дело в том, что мы с мужем подумали и решили купить для меня отдельный автомобиль. На новый денег нет. Если брать - то только с рук. Но очень волнуюсь - как не купить битый или еще что? Что скажете - у кого был такой опыт?
Re: Авто с пробегом
Обязательно перед покупкой загоните машину в автосервис. При чем очень желательно, чтобы автомеханик был знакомый, проверенный. Мы именно так и поступили. Он сразу сказал какие у машины слабые места, и на основании этого сторговались с продавцом - он скидку сделал хорошую
Re: Авто с пробегом
Еще можете посмотреть историю автомобиля на сайте автокод: https://avtocod.ru/ Там и о собственниках есть информация и о всех ДТП с участием этого автомобиля, если в страховую компанию обращались. Заодно узнаете не находится ли автомобиль в залоге или нет ли каких-то других проблем. На мой взгляд очень удобно!
Re: Авто с пробегом
Зачем брать автомобиль с пробегом, если сейчас так просто можно оформить аквтокредит. Да, будет дороже, но не намного. Тем более, вы все равно не знаете, сколько придется заплатить за ремонт машины с пробегом. Может еще дороже выйдет как она сыпаться начнет
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