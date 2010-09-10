Авто с пробегом

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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Авто с пробегом

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 12:11

Здравствуйте! Я хочу посоветоваться по такому поводу. Дело в том, что мы с мужем подумали и решили купить для меня отдельный автомобиль. На новый денег нет. Если брать - то только с рук. Но очень волнуюсь - как не купить битый или еще что? Что скажете - у кого был такой опыт?
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Авто с пробегом

Сообщение Пантерка » Сегодня, 12:24

Обязательно перед покупкой загоните машину в автосервис. При чем очень желательно, чтобы автомеханик был знакомый, проверенный. Мы именно так и поступили. Он сразу сказал какие у машины слабые места, и на основании этого сторговались с продавцом - он скидку сделал хорошую
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Авто с пробегом

Сообщение Holly » Сегодня, 12:39

Еще можете посмотреть историю автомобиля на сайте автокод: https://avtocod.ru/ Там и о собственниках есть информация и о всех ДТП с участием этого автомобиля, если в страховую компанию обращались. Заодно узнаете не находится ли автомобиль в залоге или нет ли каких-то других проблем. На мой взгляд очень удобно!
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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Re: Авто с пробегом

Сообщение Хойя » Сегодня, 12:46

Зачем брать автомобиль с пробегом, если сейчас так просто можно оформить аквтокредит. Да, будет дороже, но не намного. Тем более, вы все равно не знаете, сколько придется заплатить за ремонт машины с пробегом. Может еще дороже выйдет как она сыпаться начнет
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