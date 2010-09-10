Детская коляска.
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Детская коляска.
Какая детская коляска лучше обычная или 3в 1.
Re: Детская коляска.
Привет. Когда у дочки родился малыш , мы с супругой тоже стояли перед таким же выбором , какую коляску выбрать внучке , что бы ей было удобно, комфортно и мамочке тоже. И остановили свой выбор на детской коляске verdiverdiverdi 3 в 1 :https://za-kolyaskoy.ru/verdi и стильный дизайн, удобное использование, легкий каркас и невысокая стоимость.
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