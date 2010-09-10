Кредит

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Кредит

Сообщение Hijid » Сегодня, 20:28

Сейчас много людей хотят открыть свое дело, но сталкиваются с финансовой проблемой. Я сам был в такой ситуации, долго копил деньги, планировал и все время не хватало каких-то мелочей которые требовали вложений. Когда появилось выгодное предложение я решил взять займ, но прежде прочел статью "Где взять в долг 100000 рублей, если деньги нужны срочно" . После ознакомления со всеми нюансами, выбрал МФО со списка предложенного на сайте.
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