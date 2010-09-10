Забавные случаи и обряды на свадьбе

Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.

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titov21
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 27 июл 2010, 02:48

Re: Забавные случаи и обряды на свадьбе

Сообщение titov21 » 24 фев 2014, 20:05

Интересная статья про свадебные замки - http://www.history-ryazan.ru/node/14845.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11314
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Забавные случаи и обряды на свадьбе

Сообщение UNCLE1911 » 24 фев 2014, 21:58

Дикий словесный понос.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4772
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Забавные случаи и обряды на свадьбе

Сообщение Customer » 22 июн 2014, 13:01

Очень понравилось в фильме "Рассказы":
- Итак, сначала заходят гости, они образуют круг в зале первого этажа. Молодые заходят под марш Мендельсона, марш затухает, я произношу слова:
"Семья ступила на порог, отныне мир у ваших ног. Давайте поаплодируем этой великолепной паре, ведь сегодня произошло очень важное событие - её Величество Любовь соединила эти два трепетные сердца - два космоса - мужчину и женщину в единое целое - в семью."
- Нормально.
- Нормально? Пятнадцать -пятнадцать - она на обочине. В наполненном радужном белом облаке фаты, порхающих цветов, улыбок, слегка задумчиво её мысли, подобно порхающей и мокрой от утренней росы бабочке, едва заметно нарушающей её блаженство благополучия...
- А что я должна буду делать?
- А... Ну... Это обсуждаемо... В зависимости от того, что Вы будете чувствовать.
- А что я буду чувствовать?
- Ну, я так думаю, что волнение.
- Ну, нет, вот волнение, как раз и не хотелось бы.
- Нет, не волнение от того, как все пройдет, а, знаете, такое, более тонкое чувство - трепет.
-А-а-а... ну... хорошо... Это же свадьба, в конце-концов. Я её так давно ждала.
:)
(c) "Рассказы"
Ты - это ты, а я - это я.
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2819
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Забавные случаи и обряды на свадьбе

Сообщение Док » 23 ноя 2015, 13:16

Тамады служба "и опасна и трудна".

http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... SPrp_FKkcQ
Your friend in time Emmet L.Brown
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11314
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Забавные случаи и обряды на свадьбе

Сообщение UNCLE1911 » 23 ноя 2015, 16:21

Вот и славненько! Здесьсамое место твоему творческому потенциалу. Пятую колонну ты уже победил вместе с бандеровцами).
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Забавные случаи и обряды на свадьбе

Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 20:31

Чего только не случается на свадьбах...)))
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