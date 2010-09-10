Забавные случаи и обряды на свадьбе
Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Забавные случаи и обряды на свадьбе
Интересная статья про свадебные замки - http://www.history-ryazan.ru/node/14845.
Re: Забавные случаи и обряды на свадьбе
Дикий словесный понос.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Забавные случаи и обряды на свадьбе
Очень понравилось в фильме "Рассказы":
(c) "Рассказы"
- Итак, сначала заходят гости, они образуют круг в зале первого этажа. Молодые заходят под марш Мендельсона, марш затухает, я произношу слова:
"Семья ступила на порог, отныне мир у ваших ног. Давайте поаплодируем этой великолепной паре, ведь сегодня произошло очень важное событие - её Величество Любовь соединила эти два трепетные сердца - два космоса - мужчину и женщину в единое целое - в семью."
- Нормально.
- Нормально? Пятнадцать -пятнадцать - она на обочине. В наполненном радужном белом облаке фаты, порхающих цветов, улыбок, слегка задумчиво её мысли, подобно порхающей и мокрой от утренней росы бабочке, едва заметно нарушающей её блаженство благополучия...
- А что я должна буду делать?
- А... Ну... Это обсуждаемо... В зависимости от того, что Вы будете чувствовать.
- А что я буду чувствовать?
- Ну, я так думаю, что волнение.
- Ну, нет, вот волнение, как раз и не хотелось бы.
- Нет, не волнение от того, как все пройдет, а, знаете, такое, более тонкое чувство - трепет.
-А-а-а... ну... хорошо... Это же свадьба, в конце-концов. Я её так давно ждала.
(c) "Рассказы"
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Забавные случаи и обряды на свадьбе
Тамады служба "и опасна и трудна".
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... SPrp_FKkcQ
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... SPrp_FKkcQ
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Забавные случаи и обряды на свадьбе
Вот и славненько! Здесьсамое место твоему творческому потенциалу. Пятую колонну ты уже победил вместе с бандеровцами).
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Забавные случаи и обряды на свадьбе
Чего только не случается на свадьбах...)))
Вернуться в «Свадьба в Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость