- Итак, сначала заходят гости, они образуют круг в зале первого этажа. Молодые заходят под марш Мендельсона, марш затухает, я произношу слова:

"Семья ступила на порог, отныне мир у ваших ног. Давайте поаплодируем этой великолепной паре, ведь сегодня произошло очень важное событие - её Величество Любовь соединила эти два трепетные сердца - два космоса - мужчину и женщину в единое целое - в семью."

- Нормально.

- Нормально? Пятнадцать -пятнадцать - она на обочине. В наполненном радужном белом облаке фаты, порхающих цветов, улыбок, слегка задумчиво её мысли, подобно порхающей и мокрой от утренней росы бабочке, едва заметно нарушающей её блаженство благополучия...

- А что я должна буду делать?

- А... Ну... Это обсуждаемо... В зависимости от того, что Вы будете чувствовать.

- А что я буду чувствовать?

- Ну, я так думаю, что волнение.

- Ну, нет, вот волнение, как раз и не хотелось бы.

- Нет, не волнение от того, как все пройдет, а, знаете, такое, более тонкое чувство - трепет.

-А-а-а... ну... хорошо... Это же свадьба, в конце-концов. Я её так давно ждала.

